Kamyonet dolusu inşaat malzemesiyle yakayı ele verdiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plakaları sökülmüş kamyonetin kasasında yüklü inşaat malzemesiyle yakalanan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, plakasız ve patlak lastikle trafikte seyrettiği tespit edilen bir kamyonet polis tarafından takibe alındı. Polisi görünce kaçmak isteyen sürücü, Hıdırağa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi. Kamyonet kasasındaki inşaat malzemeleri çalıntı olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili araç içindeki M.E. ve E.E. gözaltına alındı. İnşaat malzemesi yüklü kamyonet, incelemelerin ardından tedbir amacıyla yedi emin otoparkına konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ