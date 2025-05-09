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Kamyonet Devrildi, Yolda Salatalıklar Saçıldı

Kamyonet Devrildi, Yolda Salatalıklar Saçıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, yola dökülen salatalıklar temizlendi.

Devrilen kamyonetteki salatalıklar yola savruldu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetten savrulup düşen paketlerdeki salatalıklar yola döküldü.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan, Yakup A. idaresindeki 07 UH 370 plakalı salatalık yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kamyonetteki paketlerde bulunan salatalıklar yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolda başka kaza yaşanmaması için yolun emniyetini sağlayan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yola dökülen salatalıklar ise yoldan temizlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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