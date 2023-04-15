Kamyonet cami avlusuna metreler kala kaldırıma çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önünde seyreden hafif ticari araca ve yön tabelalarına çarptı. Araç cami avlusundan içeri gireceği esnada kaldırma çarparak dururken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Paşa Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 03 VS 505 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önünde seyreden M.E.'nin kullandığı 03 EZ 659 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak refüje çıkıp yön tabelalarını deviren kamyonet, caminin avlusundan içeri girmek üzereyken son anda kaldırıma çarparak durabildi. Kazada kamyonetin çarptığı hafif ticari araç ise savrulup M.B.'nin kullandığı 06 KB 0034 plakalı arazi aracına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü M.E. ile yanında bulunan Ö.Y.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR