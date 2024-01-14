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Kamyonet bariyere saplandı: Sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kamyonette sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kamyonette sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.M.A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı KİA marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çapmanın şiddetiyle bariyer kamyonetin kupa kısmından içeriye doğru girerken, A.Ş. isimli yolcu araçta sıkıştı. İ.Y. hakimiyetindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.Ş.'yi sıkıştığı kamyonetten çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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