Kamyonet arkasına asılan çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada

Elazığ'da hızla akan trafikte çocukların kamyonetin arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar, hızla akan trafikte yolculuk yaptı. Uzun süre kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Çocuklar bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. O anlar bir sürücü tarafında cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ