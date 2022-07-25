Kamyondaki balyalar alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyondaki balyalar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kamyondaki balyalar alev alev yandı

Çorum'da seyir halindeki bir kamyondaki balyalar alevlere teslim oldu.

Çorum'da seyir halindeki bir kamyondaki balyalar alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken yanan kamyondaki balyalar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum- Ortaköy karayolunda seyir halinde olan balya yüklü kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda sürücü, aracını itfaiye ekipleriyle buluşturarak muhtemel bir faciayı da önledi. Şehir girişinde yanan kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Etrafa saçılan kıvılcımlar sebebiyle ekili bir arazide çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, seyir halindeki tırda yanan balyaları gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonları ile görüntüledi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaköy İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title