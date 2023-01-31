Kamyonda sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. Osmaniye'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, E90 Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametinde seyir halinde olan 34 YB 6350 plakalı kamyon, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kabin içinde şoför mahallinde bacağından sıkışan sürücü, aracın ön camı kesilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Tragger İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kamyonda sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.