Kamyona arkadan çarpan ticari araç hurdaya döndü, kazada bir kişi yaralandı - Haberler

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Kamyona arkadan çarpan ticari araç hurdaya döndü, kazada bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kamyona arkadan çarpan ticari araç hurdaya döndü, kazada bir kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 LB 883 plakalı hafif ticari araç lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü. E.T. yaşam mahalli tamamen çarpmanın etkisiyle ezilen araçtan yaralı olarak sağ kurtuldu. E.T. daha sonra bölgeye gelen 112 Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir Karayolunun İzmir istikametinde trafik ekipler tarafından kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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