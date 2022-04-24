Kamyon ve sondaj makinesi çalan hırsızlar yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Sakaköy Ilıksu mevkiinde bir evin garajından kamyon ve sondaj makinesi çalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan 2022 tarihinde Kozlu ilçesi Sakaköy Ilıksu mevkiinde bir evin garajında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler bir evin garajından kamyon ve sondaj makinesi çalarak kayıplara karıştı. Ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa yaptığı operasyon neticesinde olaya karışan 2 kişiyi malzeme ve kamyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 şüpheli 23 Nisan 2022 tarihinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa