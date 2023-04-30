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Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Çamlıca Mahallesi Kanlar mevkisinde Teyfik Ay (67) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Tevfik Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca Trabzon 3. Sayfa Haberler

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