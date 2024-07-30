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Kamyon Sürücüsünün Uyuması Sonucu Kaza: Yol Kenarındaki Ağaçlara Çarptı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün uyduğu iddia edilen kamyon yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kaza, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü İ.T.'nin uyuması neticesinde 35 AU 5041 plakalı sebze ve gıda yüklü kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kamyonda sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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