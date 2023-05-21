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Kamyon sürücüsü direksiyonu başında ölü bulundu

Kamyon sürücüsü direksiyonu başında ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon sürücüsü, aracında direksiyonu başında ölü bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon sürücüsü, aracında direksiyonu başında ölü bulundu.

Olay, sabah saat 05.30'da Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı köyü Kayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah taşocağı yolu kenarında şarampolde duran 01 AJK 218 plakalı kamyonu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Mustafa Özdemir'in (42) direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kayhan Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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