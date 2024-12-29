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Kamyon Sürücüleri İçin Trafik Bilgilendirmesi

Kamyon Sürücüleri İçin Trafik Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Efeler ve Kuyucak ilçelerinde otoyol yapımında çalışan kamyon sürücülerine, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın'ın Efeler ve Kuyucak ilçesinde otoyol işletmesinin yapımını üstlenen firmaya ait şantiyede çalışan kamyon sürücülerine jandarma trafik ekipleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Efeler ilçesi Dalama Mahallesi ve Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesi'nde otoyol işletmesinin yapımını üstlenen firmaya ait şantiyede çalışan kamyon sürücülerine yönelik olarak trafik jandarması tarafından çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma trafik ekipleri kamyon sürücülerine; trafikte alınması gereken önlemler, ağır vasıta kullanırken alınması ve uyulması gereken trafik kuralları, kazaların önlenmesi için alınacak güvenlik önlemleri konularında bilgiler aktararak sürücülerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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