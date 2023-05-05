Kamyon şoförünün acelesi, trafiği felç etti

Köşk-Başçayır yolunda bugün sabah saatlerinde taş ocağından malzeme taşıyan bir kamyon şoförünün acelesi Köşk ve Ödemiş ilçesine bağlı dağ köylerinde yaşayan binlerce kişinin uzun süre yolda kalmasına neden oldu.

Köşk-Başçayır yolunda bugün sabah saatlerinde taş ocağından malzeme taşıyan bir kamyon şoförünün acelesi Köşk ve Ödemiş ilçesine bağlı dağ köylerinde yaşayan binlerce kişinin uzun süre yolda kalmasına neden oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde açılan taş ocaklarından taş, mıcır ve kum taşıyan kamyonlardan biri sabah saatlerinde Kızılcayer yakınlarındaki Akdere Köprüsü'nü geçince iddiaya göre aşırı süratli olmasından dolayı virajı alamayarak yol ortasına devrildi. Tonlarca taş ile kamyonun devrilmesi sırasında yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, kazadan sonra Köşk ve Ödemiş ilçelerine bağlı onlarca köyün kullandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Birkaç saat kontrollü verilen trafiğin ardından kamyonun yoldan kaldırılması sırasında Köşk-Başçayır yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergah olmadığı için yüzlerce araç yolun açılmasını bekledi.

Hafriyat kamyonlarının bölge trafiğine ciddi tehlikeye soktuğunu belirten pek çok vatandaş, "Bu yolda otomobil ile kamyonu sollayamıyoruz. Tonlarca yükle otomobilleri solluyorlar. Bu tür kazalarda da yüzlerce kişi yolda mahsur kalıyor" diyerek bölgede kamyon ve tır kullanan şoförlerin firmaları tarafından uyarılmasını ve jandarmanın da denetim yapmasını istediler. - AYDIN