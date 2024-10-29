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Kamyon, otomobili 500 metre sürükledi; 4 kişi ölümden döndü

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Antalya'da bir kamyonun çarptığı otomobili yaklaşık 500 metre sürüklemesi sonucu araçta bulunan 4 kişi büyük bir korku yaşadı, ancak şans eseri yaralanmadan kurtuldular. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon önüne aldığı otomobili 500 metre sürükledi...4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki araca çarparak önüne alan kamyon otomobili yaklaşık 500 metre sürükledi. Görenleri hayrete düşüren olayda araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi büyük panik yaşarken şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülkadir Akkoyun'un kullandığı 01 FA 566 plakalı kamyon Kızılağaç kavşağını 100 metre geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Uçar'ın kullandığı 07 TDJ 47 plakalı otomobile çarparak önünde yaklaşık 500 metre sürükledi.

Büyük korku yaşadılar

Feci kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 4 kişinin burnu bile kanamazken, kaza sonrası yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan anne ve kızı, kamyonun önünde büyük korku yaşadıklarını, sürekli bağırmalarına kornaya basmalarına rağmen kamyon sürücüsünün kendilerini fark etmediğini, yaşadıkları için Allah'a şükrettiklerini dile getirdiler. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon, otomobili 500 metre sürükledi; 4 kişi ölümden döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

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