Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Niğde'de kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BOR, NİĞDE (İHA) - Niğde'de kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K yönetimindeki 33 PZ 063 plakalı kamyon Bor Acıgöl Kavşağında İ.B'nin kullandığı 78 AE 125 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücüsü İ.B ve M.İ yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde, Bor, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title