Kamyon kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında duran hafif ticari araca kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Cengiz Topel ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. yönetiminde seyir halinde olan 16 Y 7988 plakalı BMC marka kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen C.A. yönetimindeki 54 BJ 822 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Ö.A. ile Z.B. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. - KOCAELİ