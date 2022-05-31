Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı - Haberler

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Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Kütahya- Eskişehir karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen çoğunluğu Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemler için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya Polis 3. Sayfa Haberler

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