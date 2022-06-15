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Kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin il giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında denetimleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin il giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında denetimleri devam ediyor.

Muğla'ya plakası belirlenen bir kamyon tarafından düzensiz göçmenlerin taşınacağı bilgisini alan Jandarma ekipleri Aydın-Muğla karayolu Yatağan ilçesi girişindeki kontrol noktasında kamyonu durdurdu.

Kamyon içinde yapılan kontrolde, Muğla kıyılarından Yunanistan adaları veya İtalya'ya gitmek için kamyon kasasında 86 Afgan, 8 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 96 yasadışı göçmen yakalandı. Yakalanan 96 göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Göçmen Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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