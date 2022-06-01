Kamyon kasasında 92 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kamyon kasasında 92 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyon kasasında 92 kaçak göçmen yakalandı Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.

Kamyon kasasında 92 kaçak göçmen yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemler için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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