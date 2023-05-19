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Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun işçi taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun işçi taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan Ömer Tosun (40) yönetimindeki 16 ADM 76 plakalı kamyon, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yoldan köprülü kavşağa dönüş yapmakta olan Kütahya'nın Domaniç ilçesine işçi taşıyan sürücü Ali Karaarslan (65) idaresindeki 43 YC 036 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, minibüsteki yolcular Ali Osman Kurt (40), Güven Can (27), Mustafa Can (52), İbrahim Koca (40), Umut Uz (22), Süleyman Gürbüz (42) ve Muhammet Yıldız (30) yaralandılar.

Olay yerine çok sayıda 112, Jandarma ve Polis Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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