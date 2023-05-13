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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Atatürk Bulvarı üzeri Yeni Sanayi Kavşağında H.C, idaresindeki 02 AF 640 plakalı kamyon ile B.D, idaresindeki 55 AR 577 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü B.D ile yolcu olarak bulunan M.D yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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