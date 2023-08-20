Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de yol çizgi çalışması yapan kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yol çizgi çalışması yapan kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D.200 kara yolunun 38. kilometresindeki Balışeyh ilçe yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 ACS 903 plakalı otomobil, yol çizgi çalışması yapan 54 AFY 074 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE