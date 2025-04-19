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Kamyon Duvarda Asılı Kaldı

Kamyon Duvarda Asılı Kaldı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoldan çıkan kamyon, duvarda asılı kaldı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ET 2802 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, bahçe duvarında ve kamyonda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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