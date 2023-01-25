Kamyon dereye uçtu 3. Sayfa Haberleri Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu. Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu. Şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesinde meydana eldi. Edinilen bilgilere göre Karaca Mahallesi'nden, Beyciler Mahallesi'ne köprü üzerinden geçmeye çalışan Erol T. idaresindeki 81 AC 297 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak Karaca Deresi içine yuvarlandı. Yan yatan kamyonun sürücüsü Erol T., kamyondan kendi imkanlarıyla çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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