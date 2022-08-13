Kamyon arkasında patenli seyahat yürekleri ağza getirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir patenli genç ölümü göze alarak metrelerce kamyon arkasında yol kat etti, yürekleri ağza getirdi.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Nevruz Park yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırımızı ışıklarda tutunduğu ve seyir halinde iken saatte 80 kilometre hıza kadar çıkan kamyon ile metrelerce yol kat etti. Yürekleri ağza getirerek trafiği tehlikeye sokan genç, bir başka otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden genç daha sonra kamyonu bırakarak kaldırım üzerinden yüzünü kapatarak ilerlemeye devam etti.