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"Kamuda işe aldıracağız" vaadiyle 212 kişiyi dolandırdılar

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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Manisa merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 212 kişiyi milyonlarca lira dolandıran "Sönmezler" suç örgütü çökertildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Manisa merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 212 kişiyi milyonlarca lira dolandıran "Sönmezler" suç örgütü çökertildi. 17 şüphelinin adliyeye sevk edildiği 11'inin tutuklandığı operasyonda örgüt elebaşı olan şüphelinin "Korgeneral" lakaplı olduğu ve üst düzey örgüt yöneticilerinin de "Albay" lakaplı olduğu öğrenilirken çok sayıda askeri kamuflaj ve sahte rozet ile kimlik ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler, "Sönmezler" adlı suç örgütünü 8 aylık takibe aldı. Elebaşılığını "Korgeneral" lakaplı M.S.'nin yaptığı örgütün kendilerini korgeneral ve albay rütbelerinde askeri personel gibi tanıtarak, aralarında doktor, avukat, engelli, milli sporcu, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 212 mağdur vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. 155 milyon liralık geliri akladığı belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya, Uşak olmak üzere 10 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında "Korgeneral" lakaplı örgüt elebaşı M.S. ile "Albay" lakaplı örgüt gelirinin toplandığı yöneticiler M.A. ve A.U.'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

MİT adına düzenlenmiş sahte evraklar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt mağdurlarına ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi, 136 kimlik fotokopisi, 244 iş başvuru belgesi, bin 121 vesikalık, 3 güvenlik soruşturması, 55 sağlık raporunun yanı sıra 10 askeri kamuflaj, aralarında Cumhurbaşkanlığı, MİT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bulunduğu kurumlar adına düzenlenmiş 362 sahte evrak, 2 sahte kimlik, 2 jandarma armalı cüzdan, 2 sahte askeri takdir belgesi, kelepçe, rozet, kaşe, 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 14 harici bellek, 18 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 38 tarihi sikke ile 9 hafıza kartı ele geçirildi.

Öte yandan örgüt tarafından, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında kullandığı tespit edilen 150 banka hesabına, 6 araç ve 5 taşınmaza da el konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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