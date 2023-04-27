Kamu malına zarar veren çocuklar karakolluk oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ki amfi tiyatro duvarını boyayan çocuklar karakolluk oldular.

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ki amfi tiyatro duvarını boyayan çocuklar karakolluk oldular.

Düzce Millet Bahçesi'nde içerisindeki amfi tiyatronun duvarına akşam saatlerinde çeşitli figürler çizen çocuklar Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kamu malına zarar veren 18 yaş altı çocuklar zabıta ekipleri tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi. - DÜZCE