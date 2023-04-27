Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kamu malına zarar veren çocuklar karakolluk oldu

Kamu malına zarar veren çocuklar karakolluk oldu

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ki amfi tiyatro duvarını boyayan çocuklar karakolluk oldular.

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde ki amfi tiyatro duvarını boyayan çocuklar karakolluk oldular.

Düzce Millet Bahçesi'nde içerisindeki amfi tiyatronun duvarına akşam saatlerinde çeşitli figürler çizen çocuklar Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kamu malına zarar veren 18 yaş altı çocuklar zabıta ekipleri tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title