Kamu kurumunun bilgisayarını çalan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sinop'ta geçen ay bir kamu kurumuna ait dizüstü bilgisayarı çalan şahıs emniyet güçlerince 24 gün süren araştırma sonucu yakalandı. Sinop'ta geçen ay bir kamu kurumuna ait dizüstü bilgisayarı çalan şahıs emniyet güçlerince 24 gün süren araştırma sonucu yakalandı. Olay, 16 Ağustos'ta bir kamu kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kuruma ait dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesinin ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Tam 24 gün süren saha çalışmalarında çalınan bilgisayar ve hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Bilgisayar kuruma teslim edilirken şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Sinop 3. Sayfa Haberler

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