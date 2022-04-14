Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, kamu kurumu ve kuruluşundan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kurumun güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, demir çubukları çalan şahsın B.B. ile İ.B. olduğunu tespit etti. Saha çalışmaları neticesinde adresleri belirlenen şüpheliler Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.B. ile İ.B. adliyeye sevk edilirken, bulunan demir çubuklar da kurum yetkilisine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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