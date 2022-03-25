Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Haberler

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Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma Dedektifleri JASAT ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.V., A.U. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Jandarma, Kayseri, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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