Kamu hastanesini 2 milyon lira zarara uğratanlara operasyon

Adana'da bir kamu hastanesindeki ilaçları satarak 2 milyon lira devleti zarara uğrattığı öne sürülen aralarında hemşirelerinde olduğu 10 kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bir kamu hastanesindeki ilaçları satarak 2 milyon 56 bin lira devleti zarara uğrattığı öne sürülen, aralarında hemşirelerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana'daki bir kamu hastanesi hematoloji bölümünde yatan hastalara istenen iki farklı markaya ait antikor yükseltilmesine yönelik her biri yaklaşık 20 bin lira olan 689 kutu ilacın el altından dışarıya satıldığı bilgisini ulaştı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu AİDS ve lösemi hastalarının da kullandığı ilaçların, serviste yatan hastalara verilmediğini saptandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çekerek, hastalara verilmesi gereken ilaçların yasa dışı şekilde satın aldığı bu şekilde kamunun 2 milyon 56 bin lira zarara uğratıldığını belirledi. İlaçların hastane dışına satılması ve satın alınması olayına karıştığı öne sürülen aralarında hemşirelerin de bulunduğu 10 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçti. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.