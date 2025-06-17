Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç İddiası: 6 Şüpheli Gözaltında

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Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güvenin önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesindeki hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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