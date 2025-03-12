Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Kamu Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Kamu Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Y.S., 79 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kendisini kamu görevlisi olarak tanınarak 79 kişiyi dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine Y.S.'nin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptı. Şüphelinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak birçok ilden 79 kişiyi dolandırdığı belirlendi. 79 dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İddialar sorulunca hangi partiye oy verdiğini açıkladı
img

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
img

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti

İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.