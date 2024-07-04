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Kamu Birliği Konfederasyonu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

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Kamu Birliği Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranlarına tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kamu çalışanlarının geçim sıkıntısı çektiği ve zamların arttırılması gerektiği vurgulandı.

Kamu Birliği Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon oranlarının ardından TÜİK binasının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. TÜİK genel merkezinin önünde yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının geçinemediği ve mevcut zamların arttırılması gerektiği belirtildi. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, TÜİK tarafından, haziran ayı enflasyon oranının 1,64, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24,72 olarak ölçtüğünü hatırlattı. Çiftçioğlu, yaklaşık 20 yıldır TÜİK tarafından yayınlanan madde sepeti ve madde sepetinin fiyat listesinin yayınlanmadığına da dikkati çekti. Çiftçioğlu memurların geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek, "Bakın, açın bir bakın istediğiniz yıla 3+1 bir daire 2010'da kaç memur maaşıydı, 2015'te kaç memur maaşıydı, 2020'de kaç memur maaşıydı, bugün kaç memur maaşı olmuş açın kendi gözlerinizle görün" şeklinde konuştu.

"Mayısta 16 liraya aldığım domates, haziranda 26 lira"

Çiftçioğlu, 6 aylık enflasyonun yüzde 24 olduğunu fakat mayıs-hazirana ayları arasındaki market fiyatlarının zam oranlarının daha fazla olduğunu belirterek, "Buradan bir sendikacı olarak değil bir vatandaş olarak sesleniyorum. Mayıs ayında aldığım 1 kilo domatesi 16 lira iken haziran ayında aynı marketten aldığım aynı kalite domates 26 lira. Enflasyonu düşük açıklayarak alacağım zammın vebaline girenlere soruyorum şu domatesi soğanı biberi aldığınız marketi açıklayın da bari bizde oraya gidelim" diye konuştu.

"SSK ve Bağ-Kurlular memurlardan daha fazla zam aldı"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memurlara oranla son 1 yılda daha fazla zam aldığını ifade eden Çiftçioğlu, "SSK ve Bağ-Kurluların konfederasyonları yoktur, SSK ve Bağ-Kurluların onları temsil edecek sendikaları yoktur. SSK ve Bağ-Kurluların haklarını savunacak sendikaları dahi yokken bir yılda aldığı zam yüzde 86 olmuştur. Son 1 yılda devlet memurunun aldığı zam toplam yüzde 78'dir. Yetkili konfederasyon adına bu tablo en basit tabiriyle bir skandaldır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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