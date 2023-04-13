Kamu binasından çalınan cihazlar jandarma ekiplerince bulundu

Osmaniye'de bir kamu binasından çalınan 40 bin lira değerindeki cihazlar jandarma ekipleri tarafından bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de bir kamu binasından çalınan 40 bin lira değerindeki cihazlar jandarma ekipleri tarafından bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Tarım Kredi Kooperatifi binasında hırsızlık yaşandı. Yapılan incelemede yaklaşık 40 bin lira değerindeki kamera kayıt ve barkot cihazı ile modem gibi muhtelif malzemelerin çalındığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısı talimatıyla yürütülen çalışmalar neticesinde cihazları şüpheli C.S'nin çaldığı belirlendi. Ekipler şüpheliyi yakalarken, çalınan malzemeler de bulunarak kurum yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemin sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE