Kamu Bankasında Zimmet Skandalı: Personel Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamu bankasında görev yapan personel, müşteri hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

İddiaya göre, Ereğli'de yaşayan yaşlı bir çift, yaklaşık 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu ortak hesaplarındaki parayı çekmek üzere ilçedeki bir Ziraat Bankası Şubesi'ne gitti. Ancak banka yetkilileri, söz konusu meblağın hesapta bulunmadığını ifade etti. Çift, ellerindeki dekont ve belgeleri ibraz ederek işlemleri gerçekleştiren kişinin şube çalışanı Muhammet B. olduğunu aktardı.

Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında izinden çağrılan Muhammet B.'nin ifadesi alındı. Muhammet B.'nin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "zimmet" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Muhammet B.'nin kripto para piyasasında yaşadığı kayıplar nedeniyle müşteri hesaplarındaki paraları usulsüz şekilde kullanıp kredi işlemleri yaptığı iddia edildi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK