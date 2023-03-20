Kamu aleyhine dolandırıcılık suçu olan FETÖ'cü yakalandı

Denizli'de kamu aleyhine dolandırıcılık suçu olan FETÖ'cü, yapılan operasyon sonucu yakayı ele verdi.

Denizli'de kamu aleyhine dolandırıcılık suçu olan FETÖ'cü, yapılan operasyon sonucu yakayı ele verdi.

Denizli'de son bir hafta içinde yapılan FETÖ'ye yönelik faaliyetler açıklandı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü çerçevesinde Kamu Aleyhine Dolandırıcılık" suçu olan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ