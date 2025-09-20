Kamp Yaparken Boğulan Gencin Acı Sonu

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a arkadaşlarıyla kamp yapan bir genç, girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Besni Su Gözü Mesire Alanı bölgesine gelen 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş, arkadaşlarıyla kamp yaptığı sırada girdiği suda gözlerden kayboldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından Kemal Yedikardeş su içerisinden çıkarıldı. Cansız bedeni sudan çıkarılan Kemal Yedikardeş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN