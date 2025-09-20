Haberler

Kamp Yaparken Boğulan Gencin Acı Sonu

Kamp Yaparken Boğulan Gencin Acı Sonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a arkadaşlarıyla kamp yapan 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş, girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a arkadaşlarıyla kamp yapan bir genç, girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Besni Su Gözü Mesire Alanı bölgesine gelen 26 yaşındaki Kemal Yedikardeş, arkadaşlarıyla kamp yaptığı sırada girdiği suda gözlerden kayboldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından Kemal Yedikardeş su içerisinden çıkarıldı. Cansız bedeni sudan çıkarılan Kemal Yedikardeş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski Göztepeli Romulo, Bundesliga'da da atmaya devam ediyor

Yine attı! Eski Göztepeli, Bundesliga'da da boş durmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.