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Kamışlı'daki Patlamalar Nusaybin'den Görüntülendi

Kamışlı'daki Patlamalar Nusaybin'den Görüntülendi
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Suriye'nin Kamışlı şehrinde yaşanan patlamalar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaydedildi. Esad rejiminin düşmesiyle birlikte bölgedeki karışıklık devam ediyor.

Suriye'nin Kamışlı şehrinde yaşanan patlamalar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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