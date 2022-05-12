Kamerun'da 11 kişiyi taşıyan uçak düştü

Kamerun'da 11 kişiyi taşıyan küçük bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kamerun Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Yaounde Nsimalen Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan 11 kişinin bulunduğu küçük bir uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra başkent Yaounde'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda ormanlık bir araziye düştüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasına göre, Yaounde-Belabo seferini yapan uçak kuleyle irtibatı kaybetti ve daha sonra enkazı ormanlık alanda bulundu. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YAOUNDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa