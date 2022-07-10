Kameralara takılan ayakkabı hırsızı kayıplara karıştı

Adıyaman'da bir binaya girerek güvenlik kameralarına rağmen ayakkabı çalan şahıs, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde bir binaya giren kimliği belirsiz bir şahıs, burada dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yakalanan şahıs, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği ayakkabıyı siyah bir poşet içerisine koyarak aldı. Şahıs daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu fark eden bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kameralara yakalanan şahsın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa