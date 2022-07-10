Kameralara takılan ayakkabı hırsızı kayıplara karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kameralara takılan ayakkabı hırsızı kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kameralara takılan ayakkabı hırsızı kayıplara karıştı

Adıyaman'da bir binaya girerek güvenlik kameralarına rağmen ayakkabı çalan şahıs, kayıplara karıştı.

Adıyaman'da bir binaya girerek güvenlik kameralarına rağmen ayakkabı çalan şahıs, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde bir binaya giren kimliği belirsiz bir şahıs, burada dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yakalanan şahıs, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği ayakkabıyı siyah bir poşet içerisine koyarak aldı. Şahıs daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu fark eden bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kameralara yakalanan şahsın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title