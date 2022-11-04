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Kameralara aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın elektrik ve internet kablolarını çaldı

3. Sayfa Haberleri

Kameralara aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın elektrik ve internet kablolarını çaldı

Elazığ'da bir hırsız, 80 esnafın bulunduğu pasajda güvenlik kameralarına aldırmadan elektrik ve internet kablolarını çaldı.

Elazığ'da bir hırsız, 80 esnafın bulunduğu pasajda güvenlik kameralarına aldırmadan elektrik ve internet kablolarını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Zırhlıoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir kişi pasaja girerek elektrik ve internet kablolarını sökmeye başladı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın kablolarını çalan hırsız, daha sonra gözden kayboldu.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, elektrik ve internet kablolarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine esnaf, yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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