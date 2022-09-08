Kamelyada otururken traktörün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Amasya'da bir köyde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör yol kenarındaki kamelyaya dalarak orada oturan 71 yaşındaki Hasan Çakı'ya çarptı. Amasya'da bir köyde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör yol kenarındaki kamelyaya dalarak orada oturan 71 yaşındaki Hasan Çakı'ya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beldağı köyünde yaşanan olayın ardından traktör sürücüsü M.A (64) jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amasya 3. Sayfa Haberler

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