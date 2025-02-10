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Kaman'da Yangın Kuran Tır Küle Döndü

Kaman'da Yangın Kuran Tır Küle Döndü
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir tır alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde alev alan tırın kupası, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Karakurt - Sevdiğin yolu üzerinde bir tırda yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın söndürülürken araç ise küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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