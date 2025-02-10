Kaman'da Yangın Kuran Tır Küle Döndü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde alev alan tırın kupası, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Karakurt - Sevdiğin yolu üzerinde bir tırda yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın söndürülürken araç ise küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR