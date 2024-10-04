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Kalp Rahatsızlığı Geçiren Vatandaş, Helikopterle Kurtarıldı

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Antalya'da kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş, engebeli araziden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma anlarını sosyal medyada paylaştı ve ekibe teşekkür etti.

Kalp rahatsızlığı yaşayan adam Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı

ANKARA - Antalya'da kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş, mahsur kaldığı engebeli araziden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

Kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Dün Antalya'da Adrasan-Likya yolu üzerinde bir vatandaşımız kalp rahatsızlığı yaşadı. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansına yetiştirdi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kalp Rahatsızlığı Geçiren Vatandaş, Helikopterle Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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