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Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu düşen 74 yaşındaki Turgut Türker, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Evinde kalp krizi geçirerek düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu düşen yaşlı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez İnönü Mahallesi Irmak Sokak üzerinde bulunan apartmanda ikamet eden 74 yaşındaki Turgut Türker, geçirdiği kalp krizi sonucu evinin içerisinde düştü. Apartman görevlisi tarafından bulunan çilingir ustası Turgut Türker, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Türker, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen çilingir ustası Türker, hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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