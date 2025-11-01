Haberler

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da izindeyken kalp krizi geçiren 51 yaşındaki polis memuru Yakup İnce, Adana'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. İnce, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Şanlıurfa'da izindeyken kalp krizi geçiren polis memuru, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yakup İnce (51), izindeyken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.sebebi kesin 90% covid-19 Aşısıdır başka birşey olamaz erken yaşta normal değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
