Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfa'da izindeyken kalp krizi geçiren 51 yaşındaki polis memuru Yakup İnce, Adana'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. İnce, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Şanlıurfa'da izindeyken kalp krizi geçiren polis memuru, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yakup İnce (51), izindeyken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA