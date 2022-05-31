Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansla nakledildi - Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, evinde bir anda fenalaşan S.K. (60) için ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı hasta, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirildiği anlaşılan S.K. için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa