Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale taburcu edildi 3. Sayfa Haberleri Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hani Belediye Başkanı Lale, dün makamında göğüs ağrısı şikayetiyle Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan teşhiste kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Diyarbakır'da özel bir hastaneye kaldırılan Lale'ye anjiyo yapıldı. Anjiyo sonrası sağlık durumu iyiye giden İbrahim Lale, bu sabah saatlerinde taburcu edildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Lale Diyarbakır Kalp Krizi Hani 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale taburcu edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.