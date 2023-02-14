Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale taburcu edildi
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Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Hani Belediye Başkanı Lale, dün makamında göğüs ağrısı şikayetiyle Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan teşhiste kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Diyarbakır'da özel bir hastaneye kaldırılan Lale'ye anjiyo yapıldı. Anjiyo sonrası sağlık durumu iyiye giden İbrahim Lale, bu sabah saatlerinde taburcu edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa